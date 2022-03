Grüner Frauenfilmabend

Die Grünen Frauen Wallern und Bad Schallerbach laden nach coronabedingter Pause wieder zu einem unterhaltsamen Filmabend zum Weltfrauentag ein. Am 9. März um 19.30 Uhr ist im akZent Wallern der Spielfilm "Die perfekte Kandidatin" zu sehen, der von einer jungen Ärztin in einem Krankenhaus in Saudi-Arabien und ihrem Kampf um Anerkennung in einer Männerwelt erzählt.

Die Kommunalpolitikerinnen Christine Gruber, Regina Ritz, Barbara Pflüglmayer und Sissi Wöhs haben sich auf einer Kamelfarm in Schlüßlberg davon überzeugt, dass Kamele umgängliche Tiere sind. Dennoch will sich wohl keine Frau auf der Welt nach der Zahl an Kamelen in ihrer Mitgift bewerten lassen. Doch auch in Saudi-Arabien ist ein gesellschaftlicher Wandel im Gange. Dies zeigt die Regisseurin Haifaa Al Mansour mit ihrem Film in hoffnungsvoller Weise.