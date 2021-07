Grüne kritisieren "Pop-up-Park"

Wie berichtet, soll in der neuen Siedlung beim Wirt am Berg eine Grünfläche in eine Parklandschaft verwandelt werden. Um das Grundstück bereits vor der Gestaltung für die Anwohner nutzbar zu machen, wurden Spielgeräte, Tische, Bänke und ein Sandhaufen herangeschafft. Rumersdorfer wirft Rabl und Huber wörtlich Lieblosigkeit vor.