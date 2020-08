Grüne Konzepte gegen die Jobkrise

"Wir müssen massiv investieren. In die Technologien der Zukunft, in Digitalisierung, in Umwelt- und Klimaschutz", so Rammerstorfer. Wichtig seien Bildung und Qualifikation. "Zu spät zu wenig zu machen, scheint in Wels eine traurige Tradition zu sein", kritisiert er die Stadtregierung.

