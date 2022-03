Grüne Frauen als Gruppe gegründet

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März machen die Grünen Frauen heute eine Aktion in der Innenstadt, am 12. März findet ein Frauenfrühstück im Café Strassmair statt. Sie setzen sich für Übergangswohnungen und ein Mutter-Kind-Haus in Wels ein und fordern leistbares Wohnen, vor allem für Alleinerzieherinnen, den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und des öffentlichen Verkehrs.