Grüne fördern Revitalisierung der "Alten Tischlerei"

Geld für die notwendige Sanierung möchte die Kulturinitiative Spektrum über ein Crowdfunding-Projekt lukrieren. Eine Förderung in Höhe von 2000 Euro kommt jetzt von den Grünen des Bezirkes Eferding. Eine Förderung in dieser Höhe hat es bisher bei der Ökopartei im Bezirk noch nie gegeben. Durch die Revitalisierung des Tischlereigebäudes bestehe die Chance, eine Kulturstätte für einen kontinuierlichen Veranstaltungsbetrieb zu schaffen, noch dazu vor der außergewöhnlichen Kulisse direkt an der Donau, so die Begründung der Bezirks-Grünen.

Wer die Bausteinaktion unterstützen möchte, findet alle Infos unter www.spektrum-aschach.at.