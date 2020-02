Grüne bedauern Schließung von Jugendzentrum

Der Thalheimer Nationalratsabgeordnete Ralph Schallmeiner und Thomas Rammerstorfer von den Welser Grünen bedauern die Schließung. Wichtig sei das D22 auch wegen der integrativen Arbeit gewesen, die dort stattgefunden habe: "Viele Jugendliche verbringen ihre Zeit in ethnischen Vereinen, wo sie kaum mit anderen in Kontakt kommen", sagt Rammerstorfer. Sein Parteifreund aus Thalheim betont die Notwendigkeit von Räumen ohne Konsumzwang, wie es das D22 war: "Dringend notwendig wäre es, die Jugendlichen aus den Wettbüros zu holen. Da braucht es deutlich mehr Angebot", so Schallmeiner. Die städtischen Jugendzentren seien wichtig, deren Öffnungszeiten wären aber viel zu kurz. Am Wochenende halten die Jugendzentren geschlossen.

