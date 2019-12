Grüne Anfrage an Minister zur Vignettenbefreiung

Eine parlamentarische Anfrage der Grünen an den parteifreien Verkehrsminister Andreas Reichhardt soll Klarheit über die Abfuhr bei der Mautbefreiung auf der Autobahn im Welser Stadtgebiet herstellen.

Neo-Parlamentarier Ralph Schallmeiner will wissen, warum im Gegensatz zu anderen Autobahnteilstrecken die Vignettenbefreiung für die A25 zwischen dem Knoten Wels-West und der Auf- und Abfahrt Wels-Ost abgelehnt wurde. Die Grünen verknüpfen die Vignettenbefreiung mit einem weiteren Thema. Zuletzt gab es die Diskussion über eine mögliche neue Stadtumfahrung parallel zur A25. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (ÖVP) hatten diese gegenüber der Welser Zeitung auf lange Sicht als unausweichlich bezeichnet. In einer Aussendung war kurz darauf missverständlich davon die Rede, dass eine weitere Entlastungsstraße im Stadtgebiet nicht erforderlich sei. Der Fehler wurde korrigiert. Die Nordumfahrung sei weiter ein Thema, hieß es zuletzt.

Im Gegensatz zur Stadtumfahrung ist die Forderung nach einer Vignettenbefreiung unstrittig: "In der Oberfeldstraße liegen alle Punkte vor, weshalb eine Befreiung der Vignettenpflicht dringend notwendig sei", betonten im November die Vertreter der Stadtkoalition. Wenig später erklärte Rabl, dass ihm der Minister in einem telefonischen Gespräch bezüglich Vignettenbefreiung eine Absage erteilt habe.

Dieses Gespräch zieht Schallmeiner nun in Zweifel. Denn in der parlamentarischen Anfrage an Reichhardt fragen die Grünen wörtlich: "Hat es Gespräche zwischen dem Welser Bürgermeister und Ihnen bzw. Ihrem Ministerium zur Vignettenbefreiung gegeben?" "War diese Auskunft eine finale Entscheidung, oder handelte es sich hierbei um eine Einschätzung bzw. um einen Zwischenstand als Bericht zu diesem Zeitpunkt?" In ihrer Anfrage bringen die Grünen auch noch den Welser Magistratsdirektor Peter Franzmayr ins Spiel: "Falls der Magistratsdirektor hinzugezogen war, spielte dabei seine zusätzliche Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Asfinag eine Rolle?" Von Reichhardt wollen die Grünen dann noch wissen, auf Basis welcher Zahlen und Fakten die Entscheidung getroffen wurde.

Grüne gegen Nordumfahrung

Die Position der Grünen sei klar: "Wir sind für eine Vignettenbefreiung und gegen den Bau einer Umfahrung. Der damit verbundene Ressourcenverbrauch wäre ein stichhaltiges Argument für eine Mautbefreiung." Mit einer Beantwortung rechnet Schallmeiner vor dem Jahresende. (fam)