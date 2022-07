Großprojekt mit 230 Wohnungen in Gunskirchen stößt auf Widerstand

Erst kürzlich wurde das Siegerprojekt eines städtebaulichen Wettbewerbs gekürt. Auf dem ehemaligen Fußballplatz in der Gärtnerstraße sollen elf Baukörper mit 240 Wohnungen in unterschiedlichen Größen entstehen. Das Siegerprojekt wurde von der Arge Nowak-Wimberger in Linz geplant. Im Gemeinderat gab es dazu keine einzige Gegenstimme.

Während Bürgermeister Christian Schöffmann (VP) von einem Meilenstein für Gunskirchen spricht, fordern Anrainer eine Änderung der Bebauung. "Wir verstehen nicht, warum dieses Projekt mit teilweise sechsstöckigen Bauten ausgeführt wird und warum diese hohen Häuser unbedingt direkt vor unseren Gärten errichtet werden müssen", beklagt Michael St., einer der besorgten Nachbarn. Sollte das Vorhaben wie geplant realisiert werden, würden deren Doppelhäuser, besonders jene drei an der Gärtnerstraße, eine massive Wertminderung erfahren. "Wir wollen das Projekt als solches nicht verhindern. Es geht uns lediglich darum, dass die sechsstöckigen Häuser nicht direkt an die Straße gebaut werden und die Höhe reduziert wird", erklärt St.

Eine Vorsprache am Gemeindeamt brachte zunächst keine Annäherung, doch nun deutet Schöffmann ein Einlenken an: "Es kann und wird die eine oder andere Abänderung geben. Tatsächlich ist das sechsstöckige Gebäude ein Novum für Gunskirchen. Die Baudichte auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern ist vergleichsweise niedrig. Dennoch will ich nicht ausschließen, dass wir auf ein Stockwerk verzichten und mit dem höchsten Gebäude von der Nachbarschaft abrücken."

Das geplante Siedlungsgebiet im Ortsteil Strass soll künftig über die seit vielen Jahren geplante Dahlienstraße Süd und im Anschluss über die Bundesstraße 1 (neue Ampelkreuzung) erschlossen werden. "Wir sind in finalen Verhandlungen", skizziert Schöffmann die Gespräche mit den Grundbesitzern. (fam)