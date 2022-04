Großes Lesefest bei der ersten "Langen Nacht der BibliOÖtheken"

88 Büchereien aus OÖ machen am Samstag bei der ersten "Langen Nacht der BibliOÖtheken" mit, darunter auch mehr als ein Dutzend in der Region.

Die Lambacher Pfarrbibliothek lädt beispielsweise zu einem Bücherflohmarkt (14 bis 22 Uhr, am Sonntag von 8 bis 12 Uhr), zu einer Lesung für Kinder (16.30 Uhr im Pfarrsaal) sowie einem Abendprogramm in der Dreifaltigkeitskirche in Stadl-Paura, bei der die Besucher mit Bildern von Edith Kiniger und Originalton von Pater Paulus durch die Paurakirche geführt werden (19 und 20 Uhr).

Die Bibliothek Sattledt veranstaltet ab 18 Uhr eine Walpurgisnacht mit spannenden Geschichten.

Die Stadtbücherei Eferding lädt ab 20 Uhr zur Kriminacht mit Thomas Baum. Davor liest Leonara Leitl aus "Held Hermann" (18 Uhr).

"Mensch, ärgere dich nicht! Spiel mit uns!" ist das Motto in der Prambachkirchner Bibliothek. Beginn ist um 17 Uhr im Pfarrheim und der Bücherei.

In der Bibliothek Gunskirchen erzählt "Märchen-Margit" ab 17 Uhr Geschichten, außerdem findet ein Bücherflohmarkt und ab 18 Uhr eine Weinverkostung mit dem Weinphilosophen Norbert Perkles statt.

Lesungen, Kunststation und ein Spielenachmittag starten ab 16 Uhr in der Bibliothek Bad Schallerbach. Alle Termine: die-lange-nacht-der-bibliootheken.jimdosite.com