Großer Bahnhof zum Jubiläum des KuBa Eferding

20 Jahre ist es her, seit der Kulturbahnhof KuBa in Eferding aus der Taufe gehoben worden ist. "Er ist aus einem Freundeskreis entstanden. Wir haben damals gesagt, es tut sich kulturell so wenig in Eferding und wir wollen dazu beitragen, dass sich das ändert", sagt Stefan Peischl, Gründungsmitglied und Obmann des KuBa. Seither fanden mehr als 200 Konzerte, Kabaretts, Lesungen und Filmabende statt. Ziel sei von Anfang an gewesen, ein Programm zu machen, das für jederfrau und jedermann leistbar sei, betont Peischl. Und der Kulturverein will vor allem regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne geben.

Start war im Jänner 2003 mit der ersten Veranstaltung "Vielharmonie" im alten AK-Saal. Es fanden Open Airs bei der Burgruine Schaunberg und kleinere Konzerte für 40, 50 Leute im Bahnhofsbuffet von Rainer Niemetz, dem späteren ersten Obmann des KuBa, statt. Dieser hatte von den ÖBB ein Magazin gemietet, das schließlich das Veranstaltungslokal des KUBA wurde. "Es hat dort ausgeschaut wie in einem schlechten Western, mit Wänden, wo man durchschauen konnte. Wir haben den Schuppen ausgeräumt, Türen reingebaut, eine Wand eingezogen und uns die Einrichtung zusammengeschnorrt", erzählt Peischl. Viele hunderte Stunden haben die Vereinsmitglieder ehrenamtlich investiert. Unter den ersten Künstlern, die aufgetreten sind, waren beispielsweise Julia Stemberger oder der Saxophonist Markus Ecklmayr, der später als Bandmitglied von Parov Stelar und als "Max The Sax" bekannt wurde.

Ein Teil des KuBa-Teams: Judith Peischl, Andrea Schwarzbauer, Maria Angleitner, Gerd Niemetz, Franz Altenstrasser, Thomas Angleitner, Sänger Boris Bukowski, der am 8. September wieder auftritt, und Stefan Peischl Bild: KuBA Eferding

Legendäre Abende seien sehr oft jene mit Beteiligung Eferdinger Künstler gewesen, sagt Peischl, etwa die Auftritte von Martin Primetshofer mit seiner Band "The Köter" oder die "Eferdinger Chefpartie" rund um Sänger Bernhard Knoll. Gut in Erinnerung sind ihm auch das Konzert von Roland Neuwirth und den Extremschrammeln, der Auftritt von Roland Düringer, der vor dem Eferdinger Publikum getestet hat, wie sein neues Kabarettprogramm ankommt, und jener von Sänger Boris Bukowski kurz vor dem Ausbruch der Pandemie.

"Dejavu" und Jubiläumsbier

Start in die Jubiläumssaison ist am 11. März mit der Eferdinger Band "Dejavu", Sänger Alexander Wurm ist auch Hobbybierbrauer, die Besucher dürfen sich auf ein Jubiläumsbier freuen. Weiter geht es im Programm mit Kabarettist Pepi Hopf (1. 4.) und einem Konzert von "Manhattan Century" (Hardrock aus Eferding, 22. 4.). Andie Gabauer ist mit seiner Band am 17. Mai zu Gast. Auch mehrere Kinoabende sind geplant. Nach der Sommerpause geht es mit Boris Bukowski, Kabarettist Bernie Wagner, The Köter und Alex Zilinski ins Finale.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger