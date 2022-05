Der Modellbau boomt und nahm in der Corona-Pandemie noch einmal Fahrt auf. Erwachsene haben das Hobby wiederentdeckt und die Leidenschaft mit Kindern oder Enkelkindern geteilt. Erfolgreich im Geschäft mit Modellautos, Modellflugzeugen, Lego und Noppensteinen ist das Gunskirchner Unternehmen Scalemo, das in eine neue Unternehmenszentrale 4,5 Millionen Euro investiert. Auf einem 15.000 m² großen Grundstück in der Dieselstraße wurden die Bauarbeiten bereits begonnen.