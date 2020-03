Große Trauer um Hausruck-Pfarrer

Der Geistliche war ab 1987 in Gaspoltshofen tätig. In Altenhof, Geboltskirchen und Meggenhofen wirkte er als Pfarrprovisor und -moderator. Von 2008 bis 2015 leitete Lehner-Dittenberger das Dekanat Gaspoltshofen. Beigesetzt wird der Pfarrer am Montag im kleinsten Kreis im Priestergrab des Friedhofes Gaspoltshofen.

