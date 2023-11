Große Trauer um drei Welser Persönlichkeiten

Gleich drei bekannte Welser Stadtbewohner mussten in den vergangenen Tagen ihr Leben lassen. Mit Mag. Peter Otto Warum (82) starb am 21. Oktober ein weitum bekannter Kunsterzieher, der sich auch als Galerist einen Namen machte. Der gebürtige Kitzbüheler kam nach dem Abschluss seines Studiums in der Meisterklasse Bildhauerei an der Wiener Akademie der bildenden Künste 1967 nach Wels. Von 1970 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 arbeitete Warum als Lehrer im Gymnasium Brucknerstraße. 1981 kaufte der Pädagoge das Haus Burggasse, restaurierte es behutsam und richtete dort seinen Wohnsitz und die Galerie "Warum.Kunst.Raum" ein, wo zahlreiche Ausstellungen stattfanden und er vorwiegend junge Künstler förderte.

Wie er eines Tages dem Tod begegnen würde, beschrieb Warum mit einem Satz, der auf seiner Parte zu lesen ist: "Leben ist Bewegung ins Ungewisse bis zum Tod, der ohne Zeitangabe kommt." Professor Warum wird am Dienstag, 7. November, um 11 Uhr in der Welser Aussegnungshalle verabschiedet.

Trauer herrscht auch um den bekannten Landwirt Franz Himmelfreundpointner (93). Er verstarb am 25. Oktober. Nach dem frühen Ableben seines Vaters übernahm Himmelfreundpointner 23-jährig das Pühlhofergut in der unmittelbaren Nähe des Welser Friedhofs. 1954 wurde der imposante Vierkanter ein Raub der Flammen. "Der Papa hat mit viel Fleiß, Mühe und der Hilfe meiner Mama den Bauernhof wieder aufgebaut", schildert seine Tochter Wilma. Als langjähriger Presbyter in der evangelischen Pfarre leistete er einen wesentlichen Beitrag zum Bau des Cordatussaales. Sozial engagierte sich Himmelfreundpointner bei den Kiwanis und beim Brandhilfeverein, den er auch gründete.

"Ein liebevoller Papa, der nie laut wurde und kein böses Wort sprach." So beschreibt Christoph Hippmann seinen Vater Klaus. Der Gründer von Österreichs größter Tanzschule verstarb am 1. November 79-jährig (siehe Nachruf auf Seite 30).

Um ihn trauern seine zwei Söhne, sechs Enkelkinder und Ehefrau Christine. Klaus Hippmann war vieles in einem: Familienvater, Tanzschullehrer, Unternehmer und Bankangestellter. 32 Jahre arbeitete er für die Oberbank und führte deren Geschäfte in der Filiale Lichtenegg. Für Hippmann war die Tanzschule bis 1992 somit nur ein Nebenjob, den er aber höchst erfolgreich und besonders leidenschaftlich ausübte.

