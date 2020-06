Vor rund 20 Jahren gründeten die eww AG und die Energie AG mit der Wels-Strom ein gemeinsames Unternehmen. Nun soll die Partnerschaft der beiden Energieversorger auf neue Beine gestellt werden (siehe auch im heutigen Wirtschaftsteil). Zur Effizienzstrategie beider Unternehmen gehört eine große Fernwärmeoffensive in der Stadt Wels. "Derzeit sind 16.400 Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen. Wir wollen in absehbarer Zeit bis zu 25.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Energie