Großaufgebot an Ärzten und Sanitätern bei Böhse-Onkelz-Konzert

Das Konzert der deutschen Rockband "Böhse Onkelz" am 7. September auf der Trabrennbahn hält nicht nur die Polizei auf Trab. Die OÖNachrichten berichteten.

Nun wurde ein interner Brief aus dem Klinikum Wels-Grieskirchen bekannt. Darin schreibt "Das Direktorium" an die "sehr geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter": "… bei vergangenen Konzerten dieser Gruppe kam es immer wieder zu einer größeren Anzahl von teilweise erheblich verletzten Personen bzw. zu einem erhöhten Versorgungsbedarf von Patienten … Sie werden ersucht, auf Ihrer Station einige freie Betten vorzuhalten …" Pressesprecherin Kerstin Pindeus bestätigt den mit 5. August datierten Text und spricht von üblicher Vorgehensweise bei Großveranstaltungen. An diesem Abend sei man bei Unfallambulanz und Notfallversorgung jedenfalls personell gerüstet.

Rotkreuz-Bezirksgeschäftsführer Andreas Heinz weiß von vergangenen Konzerten der Band und deren Fans: "Es gibt mehr Raufereien, Körperverletzungen und erhöhten Alkoholzuspruch: Bei einem Konzert in Deutschland gab es sogar vier Schwerverletzte."

Daher stehen 200 Rotkreuz-Mitarbeiter – darunter fünf Notärzte – bereit. Die Infrastruktur für die "Versorgung Schwerverletzter, Schwererkrankter oder Menschen mit Kreislaufkollaps oder Problemen nach zu viel Alkoholgenuss" wird in den Messehallen aufgebaut. Die Sanitäter kommen aus ganz Oberösterreich, Wels alleine könnte das nicht bewerkstelligen. Der letzte derartige Großeinsatz war beim AC/DC-Konzert im Juni 2010 auf dem Welser Flugplatz. "Auch aus Bayern und Wien kommen Abordnungen. Es geht um den Erfahrungsaustausch, jeder kann von jedem lernen", sagt Heinz.

Unterdessen gibt es eine schriftliche Stellungnahme der Welser VeranstaltungsgesmbH (WEVA), die im Übrigen nichts mit dem Stadtmarketing zu tun hat, zu den Pannen beim Konzert "We love the 90’s" am vergangenen Freitag: "Wir sind uns im Klaren, dass ein großer Teil der geäußerten Kritik absolut berechtigt ist und wir als Veranstalter verantwortlich sind: Wir entschuldigen uns daher in aller Form", schreibt Trixi Haagen. (müf)

