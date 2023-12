Grieskirchner Urgestein des AMS verabschiedet sich

Franz-Reinhold Forster ist schon am Ausräumen seines Büros. Der langjährige Leiter des Arbeitsmarktservice Grieskirchen geht mit Jahresende in Pension, seine Nachfolgerin ist Barbara Kundtner, die zuletzt Abteilungsleiterin-Stellvertreterin im Service für Arbeitskräfte in Grieskirchen war. Der 65-Jährige hat mehr Höhen als Tiefen am Arbeitsmarkt erlebt und hielt die Sozialpartnerschaft hoch.