Grieskirchner sind die besten Ersthelfer im Land

Viele Stunden Training haben sich ausgezahlt. Ein Schülerteam der Technischen Mittelschule 1 in Grieskirchen gewann den Erste-Hilfe-Bundesbewerb am Maltschacher See in Kärnten und verwies zwei weitere oberösterreichische Schulen, die MS2 Bad Ischl sowie die MS Gramastetten, auf die Plätze zwei und drei.

Dass Unfälle und Verletzungen schneller passieren, als man denkt, wissen viele Jugendliche aus eigener Erfahrung. Damit junge Menschen in Notsituationen richtig reagieren, ermöglicht das Österreichische Jugendrotkreuz Schülern im Laufe ihrer schulischen Ausbildung einen oder mehrere Erste-Hilfe-Kurse. Allein in Oberösterreich fanden im Vorjahr 454 Kurse an Schulen mit rund 7200 Teilnehmern statt. Das erlernte Wissen präsentieren die Schüler jedes Jahr bei Erste-Hilfe-Bewerben auf Bezirks- und Landesebene. Die jeweiligen Landessieger nehmen dann beim Bundesbewerb teil.

Beim Bewerb mit inszenierten Notfallsituationen mussten die Jugendlichen unter anderem mit und ohne Defibrillator reanimieren und unter Zeitdruck blutende Wunden versorgen.