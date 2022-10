Grieskirchner fixieren in Brasilien WM-Teilnahme

Der Faustballsport hat in Grieskirchen eine lange Tradition, die Trattnachtaler feiern seit vielen Jahren national wie international Erfolge. Aktuell ist die Herren-Mannschaft in Brasilien, wo das junge Team rund um Angreifer Lukas Eidenhammer den fünften Rang beim Faustball-World-Tour-Major-Event in Porto Alegre belegte. Die Grieskirchner qualifizierten sich damit für das World-Tour-Finale 2023 und kämpfen um den weltweit wichtigsten Titel auf Vereinsebene (Klub-WM), an dem die 16 besten Teams der Welt teilnehmen. Die Hausruckviertler beenden die Saison in der Weltrangliste auf dem vierten Rang.

"Wir freuen uns riesig über das Top-5-Ergebnis im letzten Major-Event des Jahres. Und das, obwohl mit Simon Lugmair, Christian Holzinger und Joao Fidelis drei wichtige Stützen in Brasilien fehlten", sagt Abwehrchef Philipp Einsiedler. Die jungen Spieler Jonas Aigner, David Baumgärtel und Diogo Magrone Rieck hätten ihre Sache hervorragend gemacht. "Unfassbar, dass wir uns für das World-Tour-Finale 2023 qualifiziert haben", sagt Einsiedler.

Die Reise nach Brasilien hat sich auch für Sektionsleiter Christoph Oberlehner, der in Porto Alegre als Betreuer mitfieberte, gelohnt. "Der Erfolg ist ein weiterer großer Meilenstein in der Geschichte. Es hat sich vollkommen ausgezahlt, einerseits durch die Qualifikation, aber noch mehr für die Entwicklung der jungen Mannschaft. Ich bin richtig stolz auf das Team und den gesamten Verein", sagt Oberlehner.

Für den zweiwöchigen Trip nehmen die Sportler einen hohen Aufwand auf sich. Durch stark gestiegene Flugkosten in den letzten Monaten erhöhten sich die Reisekosten massiv. Den Großteil bezahlen die Sportler dabei selbst. Preisgelder aus Turnieren und eine Unterstützung des Vereins wanderten in den Topf zur Finanzierung der Reise, die in Summe knapp 20.000 Euro kostet. Auch die beiden Sponsoren McDonald’s Ried-Haag und Karin Gradinger von Swiss Life Select helfen dabei, die Reisekosten für die Spieler zu verringern.