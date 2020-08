Grieskirchner Faustballer starten gegen Titelfavorit

Am Samstag starten die Grieskirchner Faustballer gegen Titelfavorit Vöcklabruck in die verkürzte Bundesliga-Saison.

Aufgrund von Corona muss die Faustball-Meisterschaft in veränderter Form stattfinden. Die Liga, die aus zehn Mannschaften besteht, wurde in zwei Fünfergruppen geteilt. Die beiden Gruppenbesten kämpfen am Ende um den österreichischen Meistertitel.

"Mit Vöcklabruck und Freistadt haben wir den Zweiten und Dritten der letzten Meisterschaft in der Gruppe. Wir wissen, dass wir eine Topperformance an den Tag legen müssen, um mit den Vöcklabruckern mithalten zu können. Wir sind heiß auf die Saison und sehr gut auf das Spiel vorbereitet", sagt Trainer Markus Kraft.

Anpfiff zum Schlagerspiel ist – natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen – um 17 Uhr im neu sanierten Grieskirchner Faustballzentrum. Die Auszeit wurde für die Sanierung der Spielfelder sowie der Vereinsräumlichkeiten und einer neuen Ausschank genutzt.

Erstmals im Nationalteam

Bei einer Länderspielserie mit drei Siegen gegen Gastgeber Schweiz waren mit dem 19-jährigen Lukas Eidenhammer und dem 16-jährigen Philipp Einsiedler auch zwei Spieler der UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting erstmals im Männer-Nationalteam dabei und überzeugten mit starken Leistungen. Sie kamen bei allen drei Begegnungen zum Einsatz. Besonders begeistert hat Nationalteam-Trainer Martin Weiß der Auftritt von Philipp Einsiedler. "Die Reife und Abgebrühtheit, die Philipp schon in diesem Alter zeigt, ist unglaublich", sagt Weiß.