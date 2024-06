Grieskirchner Bier gehört zu Grieskirchen wie die Sachertorte zu Wien. Dass nach der zweiten Insolvenz binnen vier Jahren das Bier vorerst nun in der Frastanzer Brauerei in Vorarlberg produziert wird und die Liegenschaft verkauft werden soll – die OÖN haben exklusiv berichtet –, löst in der Bezirksstadt natürlich Emotionen aus.