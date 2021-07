Grieskirchen: Standorte für neue Radarstationen fixiert

Die Raserszene bereitet auch zunehmend in Grieskirchen Probleme. Am Dienstag beschäftigte sich auch der Gemeinderat mit dem Thema. Eine der Maßnahmen: Schnellfahrer werden durch neue Radarstationen eingebremst. Vier Standorte sind bereits fix, ein fünfter ist in Planung.

Aufpassen müssen die Autofahrer künftig auf der B137 auf Höhe des Autohauses Lang, weitere Radargeräte werden auch auf der L1191 Parzer Straße nördlich der Zufahrt zur Wohnhausanlage Annaberg, auf der Jörgerstraße sowie auf der Trattnachtalstraße beim Altstoffsammelzentrum aufgestellt. Die fünfte Radarbox soll auf einer Gemeindestraße, der Parzer Schulstraße, in Höhe des Kindergartens kommen. Hier müssen aber noch Verkehrsmessungen durchgeführt werden.

Runder Tisch mit der Polizei

"Die Radarstationen alleine werden die Probleme mit den Rasern nicht lösen können, es wird auch die intensive Zusammen- und Mitarbeit der Exekutive brauchen", sagt Verkehrsstadtrat und Vizebürgermeister Franz Pointinger (FP). Daher werde es am 12. Juli einen Runden Tisch in der Stadtgemeinde geben, an dem auch die Polizei teilnimmt, um weitere Maßnahmen und Möglichkeiten zu erörtern.

Treffpunkt der illegalen Raserszene, die sich wahnwitzige Beschleunigungsduelle liefert, ist eine Tankstelle in Stritzing. "Diese Gruppe gefährdet nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das aller anderen Verkehrsteilnehmer", sagt Pointinger. Auch die Beschwerden über Lärmbelästigung in der Stadt durch quietschende Reifen und lautes Auspuffknallen sind zuletzt stark gestiegen.