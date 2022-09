Grieskirchen rückt die Vereine in den Mittelpunkt

Mehr als 100 aktive Vereine prägen das Leben in der Bezirksstadt Grieskirchen und leisten einen wichtigen Beitrag in der Jugendarbeit und für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Nach dreijähriger Pause findet am Samstag wieder der Tag der Vereine statt, bei dem sich 35 von ihnen am Stadtplatz den Besuchern präsentieren werden (10 bis 17 Uhr).

Es gibt ein buntes Bühnenprogramm mit viel Musik und Aufführungen von verschiedenen Tanz- und Sportgruppen. Um das kulinarische Angebot werden sich ebenfalls Mitglieder der Vereine kümmern. "Die vielen verschiedenen Vereine sind eine wichtige Institution in Grieskirchen. Egal ob Musikkapelle, Sportverein oder Feuerwehr, jeder Verein leistet großartige Arbeit und hat bei diesem Tag die Gelegenheit, einen Einblick in das Vereinsleben zu geben", sagt ÖVP-Stadtrat Thomas Wimleitner.

Mobilitätstag

Parallel zum Tag der Vereine geht am Samstag am Kirchenplatz auch der Mobilitätstag über die Bühne. Kinder werden das Grau des Asphalts mit ihren bunten Bildern zum Blühen bringen und den Straßenraum erobern. Aussteller präsentieren alles rund um das Thema klimafreundliche Mobilität, etwa der Verein Mobilcard Carsharing.