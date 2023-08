Grieskirchen ist startklar für die Frauen-Faustball-EM

Ab morgen ist Grieskirchen erneut Zentrum des internationalen Faustballsports. Das Frauen-Nationalteam wird bei der Faustball-Europameisterschaft in der Faustball-Arena in der Bezirksstadt um den Sieg mitkämpfen. In der Vorrunde am Freitag bekommt es die rot-weiß-rote Auswahl, die übrigens nur aus Oberösterreicherinnen besteht, mit den Titelverteidigerinnen aus Deutschland und den Teams aus Serbien und der Schweiz zu tun. In der zweiten Vorrundengruppe matchen sich Italien, Belgien, Dänemark