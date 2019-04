Grieskirchen feiert Ehrenamtliche

GRIESKIRCHEN. Bereits Tradition hat in der Bezirksstadt der Abend des Ehrenamts im Landschloss Parz.

Bürgermeisterin Maria Pachner (VP) dankte für die unzähligen Stunden, "die in vielen Bereichen unserer Gemeinschaft ehrenamtlich und uneigennützig geleistet werden". Für besondere Leistungen und außerordentliches Engagement im Vorjahr überreichte Stadtrat Leopold Hofinger in seiner Funktion als Obmann für Vereine mehr als 30 Anerkennungsurkunden.

Höhepunkt der Feier war die Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens der Stadt an Franz Feindert. Als Nachtwächter mit besonders kräftiger Stimme prägte er 20 Jahre lang die Grieskirchner Adventzeit. Ende 2017 übergab er aus gesundheitlichen Gründen die Funktion in jüngere Hände, und zwar an Robert Rathwallner, der bereits mit sechs Jahren als "Nachtwächter-Lehrling" bei Franz Feindert begonnen hatte.

