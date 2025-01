Grieskirchen: Auto überschlug sich und landete neben Bahngleisen

Aus ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 14.45 Uhr eine 81-Jährige in der Ortschaft Kehrbach (Gemeinde Grieskirchen) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend neben den Bahngleisen zum Stillstand.

Polizisten, Rotkreuzhelfer und Feuerwehrleute wurden zur Unfallstelle alarmiert, die Bahnstrecke Wels-Passau wurde in Absprache mit den ÖBB vorübergehend gesperrt. "Glücklicherweise war die Lenkerin nicht im Fahrzeug eingeklemmt", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Grieskirchen. Polizisten hatten ihr aus dem Wagen geholfen, anschließend wurde die verletzte Unfalllenkerin medizinisch versorgt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Grieskirchen sicherten die Unfallstelle ab und errichteten eine Umleitung. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist unklar. "Es waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt", teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion mit. Ein Alkotest bei der Lenkerin verlief negativ. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

