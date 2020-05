Grieskirchen : 2100 Einsatzstunden der Feuerwehr gegen Corona

Insgesamt waren 65 Feuerwehren im Einsatz und leisteten mehr als 2100 Stunden. So machten die Feuerwehrleute Dienst vor dem Klinikum Grieskirchen. Rund 3800 Personen wurden triagiert, das heißt sie wurden über ihren Gesundheitszustand befragt, die Daten wurden aufgenommen, Temperatur wurde gemessen, und die Personen wurden auf den Einlass und das Verhalten im Krankenhaus vorbereitet.

Eingeteilt wurden Feuerwehrleute auch für den Betten- und Matratzentransport ins ehemalige und leerstehende Altenheim in Pram, das als Reservequartier für Covid-19-Fälle hergerichtet wurde. An 37 Einsatztagen unterstützte die Feuerwehr außerdem die Arbeit des Roten Kreuzes beim Drive-in für Covid-19-Abstriche in Grieskirchen und versah einen Lotsen- und Ordnungsdienst. Eine Lieferung mit Desinfektionsmitteln mussten die Feuerwehren für alle Zahnärzte in den Bezirken Eferding und Grieskirchen übernehmen. Sie lieferten auch an Schulen Desinfektionsmittel sowie Anfang Mai außerdem an 49 Schulstandorte im Bezirk Mund-Nasen-Schutzmasken aus.

Starke Finanzielle Auswirkungen

Die Krise wirkt sich auch bei den Feuerwehren finanziell negativ aus. "Viele Feste und Veranstaltungen können und dürfen heuer nicht durchgeführt werden und verursachen daher große Löcher in den Kassen der Wehren. Da jede Feuerwehr wesentlich von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig ist, werden sich einige geplante Anschaffungen aufgrund fehlender Steuereinnahmen vermutlich verschieben", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Ablinger. Er hoffe auf den Rückhalt und die Unterstützung der Regional- und Landespolitik.