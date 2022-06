Grenzenlose Hilfe

Bischof Manfred Scheuer und die Missionsstelle der Diözese Linz haben an sechs Preisträger den Missionspreis 2022 verliehen, darunter auch an die Rumänienhilfe der Pfarre Gunskirchen. Die Aktion wurde 1989 von Hermann Hochreiter und weiteren Helfern aus Gunskirchen ins Leben gerufen. Seither wurden jedes Jahr zehn bis 15 Hilfstransporte organisiert, nicht nur nach Rumänien, sondern auch in andere osteuropäische Staaten. Die Gruppe besteht derzeit aus zehn Personen und kooperiert seit mehreren Jahren für das Hilfsprojekt Königsfeld Deutsch Mokra in der Ukraine mit dem Verein HiKöDe. Bisher wurden 2641 Tonnen Hilfsgüter transportiert und mehr als 600.000 Euro aufgewendet.