Gratis-Schwimmkurse

Um jedem Kind die Möglichkeit zu geben, schwimmen zu lernen, bietet der Sportverband ASKÖ in diesem Jahr unter dem Motto "Schwimmen lernen mit Hopsi Hopper" landesweit Kurse an. In Marchtrenk werden diese von der Stadtgemeinde finanziert: "Als kleine Entschädigung für das fordernde Corona-Jahr", so Bürgermeister Paul Mahr. Im Bild v.l.: ASKÖ-Maskottchen Hopsi Hopper, Stadtrat Harald Maier-Kern, Anita Rackaseder (ASKÖ) , Stadträtin und LAbg. Heidi Strauss, SP-Klubchef Michael Lindner und Paul Mahr.