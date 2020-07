Gratis-Konzerte mit beschränkter Besucheranzahl

Nach dem coronabedingten Ausfall des KonzertfestiWels plant das Stadtmarketing jetzt kleinere Konzerte mit begrenzter Teilnehmerzahl – sogenannte Pop-up-Konzerte. Den Anfang macht der österreichische Rock ’n’ Roller Andy Lee Lang am 15. August. Der begnadete Pianist lässt ab 19.30 Uhr seine Finger in der Neustadt am gesperrten Grünbachplatz über die Tasten wirbeln. Ab heute, 9 Uhr, können Interessierte unter www.wels.at Gratis-Karten reservieren. Da nur maximal 500 Personen dabei sein können, kann man zwei oder vier Personen anmelden. Die Teilnehmer werden per Zufallsprinzip gezogen. Allen Gewinnern werden Sitzplätze mit Sicherheitsabstand zugewiesen.

"Hoamspü" am Minoritenplatz

Am 22. August findet das neue Welser Konzertformat am Welser Minoritenplatz eine Fortsetzung mit den Lokalmatadoren der Austropop-Formation Hoamspü. Weitere Konzerte werden folgen. Bis zur Bekanntgabe der zwei nächsten Open Airs muss man sich noch gedulden. Neben toller Livemusik gibt es bei der Sommerkonzert-Tour auch die passende Gastronomie.