Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, den die Stadt Wels vergangene Woche ankündigte: Wie berichtet, sind in dieser Saison alle Abonnement-Konzerte der Stadt kostenlos. Nur wer einen Fixplatz möchte, muss beim Gesamtabo 10 Euro bezahlen. "Ich erhoffe mir, dass dadurch mehr Menschen unser niederschwelliges Angebot nutzen", sagt Helmut Schmidinger, Intendant der Abonnement-Konzerte. So auch die Argumentationslinie der Stadt Wels: Der freie Eintritt solle die Besucherzahlen, die wie in der gesamten