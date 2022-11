Gortana-Passage mit neuem Café

Das Gastronomieangebot in der Gortana-Passage wurde mit dem neuen Café und der Cocktailbar "Stronger by Pop-Team" erweitert. Das Team rund um die Betreiber Jason Rath und Gabrielle Nijns bietet sieben Tage die Woche Frühstück ab 8 Uhr, Snacks, Waffeln, coole Drinks und ab Dezember eine eigene Palatschinken-Karte und Brunch am Wochenende an.