"Goodstock": Polizei hilft

Die Grieskirchner Polizei-Aktiv-Gemeinschaft, kurz GriPo AG, veranstaltet am 6. und 7. August wieder ihre Benefizveranstaltung "Goodstock". Dieses Jahr unterstützen die engagierten Polizisten eine Familie, deren zweijährige Tochter Nora an einer sehr schweren und seltenen Stoffwechselerkrankung leidet. Das Mädchen muss über eine Magensonde ernährt werden und ist blind. Start des Benefizfestes ist am Samstag ab 16 Uhr auf dem Naturfreundegelände in Mühlbrenning in Peuerbach. Es unterhalten die Neumarkter Eckbank-Musi, De Kloane va Pötting, die Heiligenberger Schuhplattler und die Polizei-Böhmische. Am Sonntag findet ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen mit Hopfen-Brass statt.