Golfclub Wels geht mit viel Elan und neuem Vorstand in die nächste Saison

Bei der Generalversammlung des GC Wels im Sipbachzeller Zirbenschlössl kam es in der Vorwoche zur Neuwahl des Vorstands. Weil Präsident Walter Grillenberger und ein Großteil seines Teams nicht mehr kandidierten, wurde eine personelle Neuaufstellung fällig. Die Nachfolge ging reibungslos über die Bühne. Der neue Präsident Franz Brutter und seine Crew erhielten mehr als 93 Prozent der gültigen Stimmen. Abgestimmt hatten 200 Mitglieder.

Der neue Vorstand steht für die Öffnung des Vereins. Der GC Wels ist Partner der "MEHR.grün"-Kooperation, eines Zusammenschlusses von sechs Golfclubs im oberösterreichischen Zentralraum. Als Vereinsmitglied hat man die Möglichkeit, gegen einen geringen Aufpreis nicht nur im Heimatclub, sondern ohne zusätzliche Kosten auf fünf anderen Plätzen zu golfen. Die Initiative war intern nicht unumstritten. Letztlich votierte die Mehrheit für den Ausbau des Angebots.

In seiner Antrittsrede hob der frühere AK-Geschäftsstellenleiter in Eferding das Engagement seiner Vorgänger hervor, die das Clubhaus renovierten sowie Umbau und Verbesserungsarbeiten am Golfplatz vorantrieben: "Trotzdem werden wir das Hauptaugenmerk darauf richten, unsere Golfanlage in Weißkirchen für Clubmitglieder und Gäste noch attraktiver zu gestalten und weiter zu verbessern", versprach Brutter.

Ein weiteres Anliegen des neuen Vorstands ist die Nachwuchsförderung. Schnuppergolfen für Kinder ist ebenso geplant wie der Ausbau des schon bisher kostenlosen Kinder- und Jugendtrainings mit den Golfpros David Mallison und Mark van Haagen.

Die Zahl der Mitglieder soll weiter ausgebaut werden. Der Welser Golfclub zählt aktuell 737 Mitglieder. Das jüngste ist erst vier Jahre alt, der älteste noch aktive Golfer befindet sich im 92. Lebensjahr.

Bei der Generalversammlung bekundete der neue Vorstand sein Bestreben, den Welser Golfern die besten Bedingungen zu bieten. "Mir geht es auch darum, die Gemeinschaft zu fördern. Unsere Mitglieder sollen entspannte und spannende Stunden mit Freunden, Bekannten und Gleichgesinnten am Golfplatz verbringen und im Anschluss das sogenannte 19. Loch, gemeint ist unser Golfrestaurant, besuchen", sagt Brutter.

Neuer Vorstand: Franz Brutter (Präsident), Franz Zinhobler (Vizepräsident), Christine Kafender (Schriftführerin), Günter Stadlberger (Kassier), Georg Oppitz (Sportwart), Manfred Konrad (Infrastruktur), David Koglgruber (Jugend)

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler