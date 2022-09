Golf-Masters schafften Aufstieg in die erste Liga

Als Gruppensieger steigen die Golfer aus der Messestadt in die höchste Spielklasse auf und befinden sich damit unter den besten acht Mannschaften Österreichs. Das heimische Team führte Kapitän Christian Gottinger an. Bis zum Finale gelangen den Senioren Siege gegen den GC Radstadt und den GC Frauental in der Steiermark. Neben Gottinger spielten Franz Brutter, Hans Lehner, Franz Atzlinger, Thomas Schmidinger und Karl Poppenreiter.