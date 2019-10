Goldener Nachwuchs in der Blasmusik

Flächendeckend erfolgreich ist der Blasmusiknachwuchs in der Region Wels. Junge Musiker aus allen 24 Gemeinden des Bezirks und der Stadt Wels wurden kürzlich vom Bezirksblasmusikverband mit dem Leistungsabzeichen geehrt. Die Überreichung im Gasthaus Zirbenschlössl in Sipbachzell war für 160 junge Musiker ein großes Ereignis.

Die geehrten Nachwuchsmusiker erlernten in einer Musikschule ein Blasinstrument oder Schlagwerk und absolvierten in diesem Jahr die Übertrittsprüfung. Mit dieser Prüfung haben die Musiker auch ein Leistungsabzeichen des Blasmusikvereins erworben – auf Junior-Niveau, in Bronze, in Silber und in Gold.

Neun junge Bläser schafften die Auszeichnung in Gold. Der Einladung ins Zirbenschlössl folgten auch viele prominenten Gäste, darunter Landesrat Markus Achleitner sowie Bezirkshauptfrau Elisabeth Schwetz.