Gleichenfeier für das ABZ Waizenkirchen

WAIZENKIRCHEN. Der Rohbau steht: Gestern fand die Gleichenfeier im künftigen Agrarbildungszentrum (ABZ) Waizenkirchen statt. Damit liegt das Bauprojekt im Zeitplan, der Unterricht für die ersten 350 Schüler soll im Schuljahr 2026/2027 beginnen. Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) kündigt "agrarische Bildung am Puls der Zeit in einem der modernsten Agrarbildungszentren Österreichs" an.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) nahm an der Feier teil. "Unsere landwirtschaftlichen Schulen sind bodenständig, erfolgreich und einzigartig. Sie sind Schulen fürs Leben. Das beweisen unsere Absolventinnen und Absolventen jedes Jahr aufs Neue", sagte er. Das Land setze auf stetige Weiterentwicklung: "Denn zeitgemäße Bildung braucht auch zeitgemäße Rahmenbedingungen."

Nachhaltige Heizenergie

Der Spatenstich für das ABZ erfolgte im April des Vorjahres, nun ist der Rohbau in Holz-Hybridbauweise fertig: Das Erdgeschoß besteht aus Stahlbeton, die oberen Stockwerke wurden in Holzbauweise umgesetzt. Das Gebäude gliedert sich in drei Teile: einen Internats-, einen Schul- und einen Werkstättentrakt. Nachhaltige Heizwärme kommt in Zukunft von einer Hackgutheizung des Maschinenrings.

Bis Ende 2025 soll der Innenausbau des ABZ erfolgen. 2026 wird das Schulgebäude möbliert. Rechtzeitig zum Schulbeginn 2026/2027 sollen dann die Landwirtschaftsschulen Mistelbach, Bergheim und Waizenkirchen einziehen. Das alte Schulgebäude der LWBFS Waizenkirchen wird danach abgerissen, anschließend werden die Außenanlagen des neuen Schulzentrums fertiggestellt. Noch nicht geklärt ist, wer die neue Schule künftig leiten wird.

Bei der Fertigstellung wird das Schulzentrum Platz für 350 Schüler bieten, für 153 sind Plätze im Internat vorhanden. "Mit der Fertigstellung des ABZ Waizenkirchen entsteht ein modernes Bildungszentrum, das jungen Menschen optimale Voraussetzungen für eine zeitgemäße Ausbildung bietet", sagt Landesrätin Langer-Weninger.

