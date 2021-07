Giftzähne, die einen Zentimeter lang sein können

LINZ/KLAGENFURT. Dass der Biss einer Europäischen Hornviper tödlich endet, sei ungewöhnlich, sagt Schlangenexpertin Helga Happ. Sie selbst sei bereits mehrmals von einem derartigen Exemplar gebissen worden. Laut der Sachverständigen für Reptilien und Gifttiere hat die größte europäische Giftschlange bis zu einen Zentimeter lange Giftzähne, die tief ins Gewebe eindringen. Gefährlich sei es, wenn der Biss in ein Blutgefäß erfolgt: "Dann tritt die Giftwirkung sehr schnell ein und kann einen allergischen Schock auslösen." Die Europäische Hornviper kommt in Österreich in Kärnten und Teilen der Steiermark in der Natur vor, ist laut Happ aber vom Aussterben bedroht. "Sie bevorzugt sonnige, steinige, abgelegene Plätze."

Bisse von heimischen Giftschlangen wie Kreuzotter oder Sandviper sind laut Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber "in der Regel nicht lebensbedrohlich". Ein Arzt sollte jedenfalls aufgesucht werden. Als Erstmaßnahme empfiehlt er, die Stelle zu kühlen. "Auf keinen Fall sollte die Wunde ausgesaugt oder abgebunden werden", sagt Schreiber.