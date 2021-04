Gewerkschaftsschule findet in Grieskirchen statt

Die umfassende Ausbildung, die zwei Jahre dauert und bei der an zwei Abenden pro Woche verschiedenste Themen erarbeitet werden, ist für Mitglieder kostenlos. Die Themen reichen von Arbeits- und Sozialrecht, Geschichte und Medienkunde bis zu Kommunikation. Informieren kann man sich am 27. April um 18.30 Uhr in der AK Grieskirchen, Manglburg 22. Beginn des Lehrgangs ist im September.

