Gewerbegebiet Wels-Unterleithen wächst weiter

Vor vier Jahren hat die WBA (Wels Betriebsansiedelungs-GmbH) ein sechs Hektar großes Areal in der Leopold-Spitzer-Straße (Unterleithen) zwischen der A25 und der Stadlhofstraße erworben. In diesem Betriebsbaugebiet im Norden von Wels können sich die Ansiedlungserfolge bereits sehen lassen. Im Juni konnte das Wirtschaftsservice bereits Unternehmen fünf und sechs bekanntgeben, die Grundstücke erworben haben.

Jüngster Neuzugang ist das Welser Traditionsunternehmen "OBL Systemvertrieb GmbH", das von seinem derzeitigen Standort in der Rainerstraße in das neue Gewerbegebiet übersiedeln wird. Schwerpunkt des Unternehmens mit mehr als 80-jähriger Tradition ist die Wiege- und Verpackungstechnik unterschiedlichster Produkte wie Nahrungs- und Futtermittel, Saatgut, chemische Produkte und nachwachsende Rohstoffe, wie zum Beispiel Holzpellets. Investieren will das Unternehmen rund 1,5 Millionen Euro, geplant sind ein Bürotrakt, ein Werkstattbereich und eine Halle samt Erweiterungsmöglichkeit. "Durch diese Investition ist auch die Möglichkeit zu einem weiteren Wachstum geschaffen, da wir im derzeit genutzten Betriebsgebäude keine Reserven mehr haben!", sagt Geschäftsführer Claus Bruckschweiger.

Von Traun auf den neuen Standort in Wels übersiedeln wird das Unternehmen Compriband-Dichtungen, ein Spezialist für Dichtungsbänder in der Bau- und Hochbauindustrie. Der Baustart des Projekts mit Büros, Werkstatt und einer 900 m2 großen Halle soll im Oktober erfolgen, die Mitarbeiterzahl von derzeit 15 wird verdoppelt.

Die beiden ersten Unternehmen, die sich für das Gewerbegebiet entschieden haben, waren die weltweit agierende Ensinger-Gruppe, die auf einem Areal von rund 3.700 Quadratmetern den Standort Linz nach Wels verlegt hat, sowie die Tecti-Group. Die Sikla Austria, ein Spezialist für Befestigungssysteme, verlegt die Zentrale für Österreich und Osteuropa nach Wels auf ein rund 16.000 Quadratmeter großes Grundstück im neuen Betriebsbaugebiet.

Und nicht zuletzt siedelt sich das Welser Technische Büro Blattfisch für Gewässerökologie in Unterleithen an. Geplant ist ein zweistöckiges Bürogebäude, das zu großen Teilen aus wiederverwertbaren Materialien besteht und am Ende seiner Lebenszeit zur Gänze recycelt werden kann. (krai)