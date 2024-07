Neuer Standort im BIZ in Wels

Mit einem neuen Angebot reagiert das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich auf die gestiegene Nachfrage für Beratungen in Wels und Wels-Land. Im BIZ in der Franz-Fritsch-Straße 11 können Betroffene von Gewalt künftig nach Terminvereinbarung Beratungsgespräche mit Gewaltschutzexpertinnen in Anspruch nehmen.