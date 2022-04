Gesundes Essen und viel Bewegung

Von zwölf städtischen Kindergärten sind mittlerweile elf vom Land Oberösterreich als "Gesunder Kindergarten" zertifiziert. Der zwölfte in der Negrellistraße wurde erst kürzlich eröffnet.

In den Einrichtungen wird täglich auf viel Bewegung geachtet, und zwar idealerweise an der frischen Luft. Zusätzlich erhält jedes Kindergartenkind wöchentlich einen Apfel beziehungsweise Nüsse und Samen als kleinen Powersnack zwischendurch.

Auch beim Mittagessen wird gesunde Ernährung großgeschrieben. Die mit dem Landes-Gütesiegel "Gesunde Küche" ausgezeichnete Zentralküche Wimpassing versorgt sämtliche städtische Betreuungseinrichtungen und auch private Kindergärten mit täglich bis zu 1200 Essensportionen. Die Grundnahrungsmittel kommen zu hundert Prozent aus Österreich. Der Speiseplan wird im zweiwöchigen Rhythmus erstellt, was mehr Flexibilität beim Kauf der saisonalen und regionalen Produkte erlaubt. "Der ganzheitliche Ansatz in den Gesunden Kindergärten gefällt mir sowohl von der Bildungsseite als auch vom gesundheitlichen Aspekt her. Die gesunde Ernährung, verbunden mit viel Bewegung, wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kinder aus", betont der zuständige Referent, Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP).