Gesundes Biogemüse zum Selbererntenfür Städter ohne eigenen Garten

Wels/Holzhausen. In Zeiten von Corona steigt auch die Sehnsucht nach Selbstversorgung. Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten lieferten in früheren Zeiten einen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherheit. Heute ist der Eigenanbau biologischer Gartenfrüchte ein gesellschaftliches Statement und der Ausdruck einer ökologischen Lebenweise.

Die Firma Morgentau aus Hofkirchen im Traunkreis ist Österreichs älteste Biogemüsemarke. Eigentümer Christian Stadler gilt als Pionier des biologischen Gemüseanbaus und der Vermarktung. Sein 2015 gestartetes Projekt des Bio-Urban-Farmings ist vor drei Jahren auch in Wels angekommen. In der Römerstraße hat Stadler für Städter ohne eigenes Grundstück ein Feld gepachtet.

In der Messestadt startet Morgentau in die vierte Gartensaison. Noch bis 20. März können sich dort Spätentschlossene für einen Bio-Selbsterntegarten anmelden.

„Unser Konzept ist so angelegt, dass auch unerfahrene Gärtner eine volle Ernte einfahren können. Besonders für Kinder sind die Gärten ein prägendes Erlebnis. Und das eigene Gemüse schmeckt sowieso jedem am besten“, betont Morgentau-Chef Stadler.

Mehr Pflanzen im Angebot

Neu in diesem Jahr ist eine erheblich größere Pflanzenauswahl. „Unser bisher angebotenes Sortiment wird erweitert, ganz nach Geschmack und Wunsch unserer Kunden.“ Mit der Landgärtnerei Ehmeier aus Holzhausen fand Morgentau den idealen Partner. Mitarbeiter von Ehmeier werden an den Pflanztagen Ende März bei den einzelnen Kulturen stehen den Stadtgärtnern ihr erweitertes Sortiment anbieten.

Neu ist auch eine eigene Kundenservicenummer an jedem Montag von 15 bis 19 Uhr (07225/21515)

Wie funktioniert nun das Garteln unter Anleitung? „Wir parzellieren die Flächen in Selbsterntegärten zu 20,40 und 60 Quadratmeter, bereiten die Böden professionell auf und bepflanzen mit hochwertigen Biogemüse-Pflanzen“, schildert Stadler. Begleitend stellt Morgentau eine Grundausstattung mit Werkzeugen und Gießkanne zur Verfügung. Die einzelnen Kulturen verfügen über Gießwasseranschlüsse.

Inzwischen vermietet Morgentau in sechs österreichischen Städten an die 900 Parzellen auf einer Gesamtfläche von neun Hektar. An der Römerstraße sind 15 Parzellen vergeben. Für rund 20 noch freie Parzellen werden Interessenten gesucht.

Der geschätzte Pflegeaufwand für die Hobbygärtner liegt bei etwa 1,5 Stunden pro Woche. 20-Quadratmeter-Parzellen werden pro Saison schon ab 157 Euro vermietet. Bei einer Fläche von 40 Quadratmetern kann mit einem Ernteertrag von rund 100 Kilogramm Biogemüse gerechnet werden.

Nähere Infos und Anmeldungen unter www.morgentau.at bzw. www.morgentaugarten.at

Christian Stadler, Geschäftsführer der Firma Morgentau und Pionier des biologischen Gemüseanbaus

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at