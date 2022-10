Gesuchter Slowene in Wels festgenommen

Der 44-Jährige soll 2017 in Slowenien seinen ehemaligen Arbeitgeber um mehrere zehntausend Euro geschädigt haben. Weitere Angaben dazu konnte die Polizei auf Anfrage nicht geben. Um einem Strafverfahren zu entgehen, soll der Mann nach Österreich gezogen sein. Die Polizei kam ihm jedoch auf die Spur. Nun wurde er bei seinem neuen Arbeitgeber in Wels festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.