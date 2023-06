Geschäftslücken in der Welser Innenstadt werden wieder geschlossen

Handel ist Wandel, das gilt auch für die Welser Innenstadt, wo sich in letzter Zeit Lücken bei den Geschäften aufgetan haben, die aber großteils schon wieder geschlossen sind oder bei denen die Nachfolge bereits geklärt ist. Im ehemaligen Modegeschäft Zocher in der Pfarrgasse, das nach mehr als 100 Jahren Tradition im Jänner zugesperrt hat, bietet Nizamettin Gökbel Braut- und Abendmode an. Der Türke, der seit mehr als 20 Jahren in Österreich lebt, betreibt in der Pfarrgasse bereits die