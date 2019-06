Geschäft sperrt zu: Bäckerei Scheuer springt in Haibach als Nahversorger ein

Veränderungen stehen bei der Nahversorgung in den beiden Gemeinden an. Alexandra Weltzer, Betreiberin des einzigen Lebensmittelgeschäftes in Haibach sperrt den Markt mit 31. August zu. Sie wird künftig den Sparmarkt in Bad Schallerbach betreiben, den der Lebensmittelkonzern im Sommer innen komplett umbauen lässt. Die Wiedereröffnung ist am 12. September geplant. Die derzeitige Betreiberin Sonja Aichinger schließt mit 30. Juni, die elf Mitarbeiter werden laut Weltzer übernommen. Aichinger konzentriert sich künftig auf ihr Schreibwarengeschäft, das sich ebenfalls in Bad Schallerbach in der Badstraße befindet.

Alexandra Weltzer, die in Breitenaich zu Hause ist, begründet ihren Wechsel nach Bad Schallerbach vor allem mit der Geschäftsgröße und den zunehmenden Konkurrenzdruck in Haibachs Nachbarort Hartkirchen, wo ein Hofer-Markt aufsperrt und der bestehende Sparmarkt Straßer im Vorjahr erweitert wurde. "Haibach ist ein kleiner Ort mit vielen Pendlern, die unterwegs einkaufen. Außerdem kann man in einem 200 Quadratmeter großen Geschäft nur ein kleines Sortiment anbieten, alles ist sehr beengt", sagt Weltzer. In Bad Schallerbach hat der Markt eine Größe von rund 600 Quadratmetern. Er wird nach dem neuesten Ladenkonzept von Spar umgebaut.

Damit tut sich in der Nahversorgung in Haibach eine Lücke auf, die allerdings ein heimischer Unternehmer schließen wird. Michael Scheuer, Betreiber der gleichnamigen Bäckerei und Kaffeehauses in Haibach springt ein. "Wir wollen die Nahversorgung bestmöglich erhalten und annähernd ein Vollsortiment bieten", sagt Michael Scheuer. Er ist übrigens der Neffe von Bischof Manfred Scheuer. Ihm sei wichtig, dass die Haibacher nicht gezwungen werden, wegen jeder Kleinigkeit auswärts fahren zu müssen. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen. Es wird eine Lagerfläche angebaut, die bestehende Lagerfläche wird als Verkaufsraum-Erweiterung genützt. Ein benachbartes Gebäude wurde abgerissen, dort entstehen neue Parkflächen für die Kunden. Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest, mit Ende August wird es sich nicht ausgehen. "Wir versuchen aber die Lücke zwischen der Schließung des Lebensmittelmarktes und unserer Eröffnung möglichst kurz zu halten", sagt Scheuer.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at