Gesamtsieg für Felbermayr-Profi im Cyclocross-Cup

Beim Abschlussrennen in St. Pölten, dem traditionsreichen 3KöniXcrosS am 6. Jänner war er eine Klasse für sich. Bei dem Rennen über 60 Minuten setzte sich der Tiroler im Felbermayr-Trikot nach anfänglichen Orientierungsproblemen deutlich ab und feierte einen überlegenen Sieg. Im Frauenrennen tat es ihm die ebenfalls für das Felbermayr-Team startende Silke Mair gleich und sicherte sich den 1. Platz. In der Cup-Gesamtwertung war ihr der Sieg ebenfalls nicht zu nehmen. Am 15. Jänner will der Felbermayr-Radprofi dann seinen Titel bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in Langenzersdorf erfolgreich verteidigen.

