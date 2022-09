Seit mehreren Wochen macht in der Bezirksstadt das Gerücht die Runde, dass die Brauerei Grieskirchen verkauft wird, als häufigster Name wird dabei die Brauerei Baumgartner in Schärding genannt. "Nein, das stimmt nicht, da ist nichts dran, wir verkaufen nicht", sagt der Eigentümer des Grieskirchner Traditionsunternehmens, Marcus Mautner Markhof, auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten. Er wisse, dass Mitarbeiter immer wieder darauf angesprochen werden, sodass er sich sogar dazu