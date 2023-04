Georg zu Ehren

Organisiert wurde die Veranstaltung wieder von der Freiwilligen Feuerwehr Kösslwang. Bis in die 1960er-Jahre wurde der Georgiritt am 24. April gefeiert, mittlerweile wird er fast überall – und so auch in Bad Wimsbach-Neydharting – am 23. April begangen. Nach dem Festzug mit festlich geschmückten Pferden und Kutschen wurden eine Pferdesegnung und ein Feldgottesdienst abgehalten. Unter die edlen Rösser mischte sich auch ein Drahtesel.

