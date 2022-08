Auch wenn die letzten beiden Rennen in Klagenfurt und Obertrum so gar nicht nach seinen Vorstellungen verlaufen sind, blickt Triathlet Georg Enzenberger voller Zuversicht auf das kommende Wochenende. Beim Ironman 70.3 in Zell am See (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21,1 km Laufen) will der Eferdinger das Rennen aktiv mitgestalten und vor allem seinen Staatsmeistertitel von 2021 verteidigen.