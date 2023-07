Genusszone vor der Shoppingcity Wels

Weltreise gefällig, ohne weit gehen zu müssen? Wer mit diesem Gedanken schon einmal gespielt hat und das Reisen mit Genuss in Verbindung bringt, ist am kommenden Wochenende in Wels am richtigen Ort. Das "European Street Food Festival" gastiert am 22. und 23. Juli in der Messestadt und hat sich dafür eine neue Location ausgesucht: Denn erstmals wird das beliebte Genussfestival am Außengelände der Shoppingcity Wels stattfinden.

Neue Location, bewährtes Angebot – auf diesen einfachen Nenner könnte man das "European Street Food Festival" bringen. Dutzende Stände, Aussteller, Köche, Foodtrailer und -trucks aus aller Herren Länder liegen zwei Tage lang in Wels "vor Anker", um Köstlichkeiten aus aller Welt zu den und unter die Menschen zu bringen. Die Palette ist wie immer bunt und facettenreich, reicht von mexikanisch bis norwegisch, von indisch bis amerikanisch (Grüße aus dem Burger-Land), serviert Gekochtes wie Gegrilltes, Fleischiges wie Vegetarisches, scheut auch vor veganen Genüssen nicht zurück und gibt allen Freunden des Süßen noch Schmankerl wie Mini-Donuts, Waffeln oder Crêpes.

Natürlich werden beim "European Street Food Festival" auch Schmankerl aus heimischen Küchen serviert. Was dem Veranstalterteam um Cateringprofi Jochen Auer aus Bad Ischl besonders wichtig ist: Alle Speisen werden direkt an Ort und Stelle frisch zubereitet. Selbstverständlich kann man auch mit dem Getränkeangebot um die Welt reisen.

Geöffnet ist das Street Food Festival am 22. Juli von 11 bis 22 Uhr und am 23. Juli von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper